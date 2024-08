Santos acumula empates e abre returno da Série B pressionado

Na briga para voltar à elite do futebol brasileiro, o Santos está na liderança da Série B e abre o returno nesta sexta-feira (9) diante do Paysandu, em jogo que será realizado no Mangueirão, em Belém do Pará.

Atualmente, o time de Fábio Carille aparece na liderança da segunda divisão, com 34 pontos. Apesar de figurar o topo da classificação, os resultados não empolgam o torcedor que liga o sinal de alerta com os times fora da zona de acesso.

O América-MG é o atual quinto colocado. A distancia para o Peixe é de quatro pontos (34 a 30). Ou seja, com 19 jogos pela frente, a ‘gordura’ do Santos pode encerrar em dois jogos.

Invencibilidade com empates

Outro ponto de sinal amarelo nos últimos jogos é a quantidade de empates. Dos quatro últimos confrontos, o time da baixada santista empatou três vezes (Vila Nova, CRB e Sport). Os placares, mesmo sem quebrar a série invicta de nove partidas, deixam o torcedor apreensivo, pois devido ao equilíbrio da competição, a falta de vitórias impede que o time desgarre dos rivais.

Agora, a expectativa é que o segundo turno faça o Santos desencalhar tanto em resultados como em atuações. Quem fica no olho do furacão é o técnico Fábio Carille, que sente o som da cobrança em cima do seu trabalho.

No total, em 19 partidas disputadas na Série B, o Peixe aparece com dez vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O ataque marcou 30 gols e a defesa foi vazada em 14 oportunidades.

