Torcedor do Vasco sai de maca após cobrança de pênalti: entenda

A vida do torcedor vascaíno é sempre um entretenimento, e durante o intervalo da partida entre o Vasco e o Atlético GO, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, um torcedor, na ação dos sócios, machucou seu pé quando foi cobrar o pênalti.

Desse modo, o cruz-maltino precisou sair de maca do gramado, sendo aclamado pelos torcedores presentes no Estádio de São Januário, nesta terça-feira (6). O confronto é o segundo desta fase; na ida, o jogo terminou empatado pelo placar de 1 a 1.

Entenda a ação do Vasco

Nos intervalos dos jogos da equipe em seus domínios, uma ação é realizada e sócios torcedores podem bater pênaltis em São Januário. Cada pessoa pode fazer uma cobrança. A contusão do sócio gerou comentários dos torcedores nas redes sociais, que brincaram com a situação. Alguns afirmaram que isso acontece apenas com o Vasco.