Léo Jardim valoriza força mental do Vasco em classificação na Copa do Brasil

O Vasco se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil após vencer o Atlético-GO por 1 a 0, em São Januário. O lateral-esquerdo Lucas Piton marcou o único gol da partida.

Desse modo, ao final da partida, o goleiro Léo Jardim deu uma entrevista e falou sobre a classificação para a próxima fase da competição nacional. Ele salvou uma chance cara a cara quando o placar já anotava a vitória parcial para o time carioca.

“Estamos felizes em representar uma instituição tão grande e voltar a colocar o Vasco no lugar que ele merece. É claro que ainda temos muita coisa pela frente, mas ficamos contentes pela partida. Ressaltei em outras oportunidades o mental da equipe e hoje novamente fomos resilientes. Assim, apesar de todas as dificuldades, conseguimos provar a nossa força”, falou o goleiro do Vasco.

Vasco agora vira a chave

Contudo, agora o time de Leo Jardim e companhia virará a chave e enfrentará o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para sábado (10), às 21h45, no Estádio Nilton Santos.

