Athletico-PR tem interesse em Praxedes, que está no Vasco

O Vasco pode perder um jogador de seu elenco para o restante da temporada. Afinal, o Athletico-PR tem interesse na contratação de Praxedes, que pertence ao Red Bull Bragantino, e está emprestado ao Cruz-Maltino até o fim de 2024. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, neste primeiro momento, o Furacão tem conversado com os representantes do atleta antes de dialogar com os dois clubes e alinhar a negociação.

Como o volante atuou em apenas seis jogos do Brasileirão, ainda pode jogar a competição por outro time. O clube carioca não deve se opor ao Athletico-PR caso a negociação avance.

No contrato de empréstimo ao Vasco, há uma cláusula que diz que Praxedes poderá sair no meio da temporada caso seja vendido para outro time.

Além disso, há a opção de compra ao fim do vínculo, no valor de 3 milhões de euros (cerca de R$ 18,4 milhões na cotação atual).

