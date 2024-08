Sub-20 do Fluminense terá Isaac contra o Palmeiras pelo Brasileirão

A equipe sub-20 do Fluminense defende sua invencibilidade de dez jogos, nesta quarta-feira (7) e conta com o reforço de Isaac. Assim, o atacante, de 19 anos, fará parte do elenco dos Moleques de Xerém, que enfrenta o Palmeiras, Estádio Vale das Laranjeiras, às 15h (de Brasília), em Xerém, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

“Isaac é um grande reforço, porque vai nos ajudar a seguir sendo uma equipe competitiva, algo que consideramos extremamente importante. É fundamental oscilar pouco na competição. Passamos o mês de julho com nove jogos sem perder e, agora, chegamos a dez, marca que nos dá confiança e mostra que estamos no rumo certo. Precisamos continuar assim para lutar pelas duas frentes que disputamos”, disse o técnico Rômulo Rodriguez, lembrando o Campeonato Carioca.

Por outro lado, a equipe vai a campo desfalcada do zagueiro Gustavo Cintra, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o lateral-direito Miguel Sampaio, o volante Thiago Henrique e os atacantes Natan e João Lourenço estão lesionados.

“É preciso competir. Temos que colocar em campo nosso DNA Tricolor, ser agressivos e minimizar nossos erros. Esperamos fazer valer a força da nossa equipe jogando em casa”, frisou o treinador.

