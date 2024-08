Pré-candidato à presidência do Flamengo, Bap reúne apoiadores influentes em jantar

Pré-candidato à presidência do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, se reuniu com apoiadores em um restaurante na Gávea, sede do clube, na noite de terça-feira (6). O encontro teve como objetivo solidificar ainda mais a união de nomes importantes da política interna à sua candidatura, inclusive com participação de ex-membros da gestão Rodolfo Landim.

A reunião teve início por volta das 19h no restaurante ‘Vamo’, localizado na sede social, e Bap discursou às 20h – após homenagem póstuma a Adílio. O ex-vice-presidente jurídico Flávio Willeman e o ex-gestor de finanças da gestão Landim, Rodrigo Tostes, também falaram ao centro com os apoiadores.

Outros nomes de peso da política do Flamengo também estiveram envolvidos na reunião dessa terça-feira (6). Entre eles: Cláudio Pracownik (Finanças), Antônio Tabet (Comunicação), Pedro Iooty (Secretaria e Assembleia Geral), Luis Nogueira (Futebol Base) e Alexandre Póvoa (Esportes Olímpicos). Vale destacar que todos fizeram parte das gestões de Eduardo Bandeira de Mello, antecessor de Rodolfo Landim na presidência do clube.

Apoiadores

A lista de apoiadores que participaram do jantar, que contou, inclusive, com a presença de veículos que cobrem o Flamengo, é ainda mais extensa. Nomes influentes como o de Antônio Alcides (presidente do Conselho Deliberativo), Dekko Roisman (Conselho de Futebol), Hélio Ferraz (ex-presidente do clube) e Michel Assef (ex-VP Jurídico) também estiveram presentes.

Há, ainda, a ala de membros que deixaram a gestão Rodolfo Landim recentemente. São os casos de Rodrigo Tostes (Finanças), Marcelo Conti (Gabinete), Paulo Cesar Pereira (Secretaria) e Ricardo Campelo (Responsabilidade Social).

BAP discursa em jantar

Luiz Eduardo Baptista demonstrou orgulho na tentativa da remontagem da ‘Chapa Azul’ e na construção do trabalho de 12 anos da união de nomes influentes. Por fim, Bap cutuca a situação: “Para o desespero dos detratores”.

Esse congraçamento, essa união de gente que esteve junta ao longo de um processo de 12 anos, é um motivo de orgulho. É uma honra ter cada um de vocês comigo e ter do meu lado Cláudio Pracownik e Rodrigo Tostes, que conheci no processo eleitoral de 2009, Flávio Willeman, que se juntou a gente em 2012, e outras tantas pessoas que contribuíram mais ou menos, mas todas imbuídas de um Flamengo cada vez maior, para desespero dos detratores”, discursou Bap.

Tostes, um dos dirigentes que deixou a gestão Rodolfo Landim recentemente, também avaliou a competência da chapa liderada por Bap nestas eleições.

“Queria dividir com vocês, falando como alguém que saiu recentemente da atual gestão e que está tendo um orgulho enorme de fazer parte desse grupo, que a gente tem muito a evoluir, mas muita coisa a fazer para frente. E de um jeito melhor. Então temos que estar muito preocupados em não voltar passos para trás e o que mais me motiva é a capacidade de evolução de oportunidades que tem na mesa e que hoje o Flamengo não consegue identificar, por falta de visão de longo prazo”, se manifestou.

