Pedrinho resolve ‘problemas internos’, ignora sondagens e fica no Santos

O atacante Pedrinho ficou muito próximo de deixar o Santos nos últimos dias. O jogador recebeu uma sondagem de um clube de Série A nos últimos dias e ficou fora da lista de relacionados no empate em 1 a 1 com o Sport, na sexta-feira passada, pela Série B. A novela ganhou tons de despedida, mas uma conversa com a diretoria e o elenco fizeram com que o jogador ficasse na Vila Belmiro.

Pedrinho estava na mira do Atlético Goianiense por um pedido do técnico Vagner Mancini. Contudo, a demissão do treinador fez com que o Dragão recuasse nas tratativas e não formalizasse uma proposta. Na Vila, sua permanência também estava em xeque, já que o jogador vinha sendo pouco utilizado, e rumores de atrito com colegas de elenco começaram a surgir.

O Cuiabá também apareceu como um possível interessado, mas o atacante estava decidido a ficar. Como está emprestado pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia, até dezembro, o Santos não lucraria com uma possível saída e, assim, tentou mudar a cabeça do jogador.

Pedrinho tem reunião com elenco para selar seu ”fico”

O atacante estaria desapontado com as poucas oportunidades que vem recebendo no Peixe, já que esperava estar atuando com mais frequência. Assim, uma mudança de ares era bem-vinda. Entretanto, uma reunião entre Pedrinho e o restante do elenco, nesta terça-feira (6), fez tudo mudar.

Os líderes do elenco tentaram passar ao camisa 7 a segurança de que não há nenhum tipo de ruído interno que impeça sua continuidade na Vila Belmiro. Após a conversa, Pedrinho reforçou a vontade de permanecer no Peixe.

Nos últimos dias, surgiram possíveis ”desentendimentos” entre Pedrinho e outros jogadores do elenco. Os rumores logo acabaram desmentidos. Este caso se tornou justificativa para a ausência do atacante na lista de relacionados. Contra o Sport, o técnico Fábio Carille foi orientado a deixar o atleta fora, já que ele poderia deixar o clube. Na coletiva, o treinador passou a responsabilidade para a diretoria ao ser questionado sobre a ausência do jogador.

