Atlético-MG x CRB, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Atlético Mineiro e CRB se enfrentam na Arena MRV, nesta quarta-feira (7/8), às 19h (de Brasília), para decidir uma vaga nas quartas da Copa do Brasil 2024. Na primeira partida, as equipes terminaram com empate por 2 a 2, em Maceió. O Alvirrubro chegou a abrir 2 a 0, mas o clube mineiro conseguiu buscar a igualdade no marcador. Desta maneira, uma vitória simples classifica o clube para próxima fase. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O jogo conta com a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua jornada esportiva a partir das 17h30 sob o comando de Diego Mazur, que também nassa esta partida.