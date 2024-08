Palmeiras x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

No Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (7/8), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O clássico será às 20h (de Brasília). Como perdeu o jogo de ida por 2 a 0, o Verdão precisa vencer pelo mesmo placar para levar a decisão para os pênaltis. Se conseguir um triunfo por três ou mais gols, avança às quartas. Por outro lado, o Rubro-Negro pode perder por um gol de diferença que mesmo assim fica com a vaga. A Voz do Esporte transmite a partir das 18h30, com o seu tradicional esquenta, sob a batuta de Marcus Cassino, que também estará na narração.

Este duelo sensacional entre duas das maiores potências do futebol sul-americano terá, nesta cobertura da Voz do Esporte, Paulo Carvalho nos comentários e Rogério Souza fazendo as reportagens. Então, você já sabe: a partir das 18h30, basta clicar na arte acima para não perder nada deste Palmeiras x Flamengo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.