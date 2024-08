Internacional encaminha a compra de Bruno Tabata junto ao Palmeiras

O Internacional está muito próximo de assegurar um desfecho positivo na negociação com o Palmeiras para contratar o meio-campista Bruno Tabata. O clube gaúcho está no mercado em busca de um substituto para Alan Patrick. Afinal, o camisa 10 do Colorado está machucado e deve voltar aos gramados apenas em setembro. De acordo com informações do portal “Nosso Palestra”, para a conclusão do negócio, faltam apenas detalhes burocráticos. Contudo, valores ainda não foram revelados.

Assim, em um primeiro momento, Tabata chegaria com a condição de titular para a disputa somente do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Inter já sofreu eliminações na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Sem Alan Patrick, o titular da posição vem sendo o jovem Gabriel Carvalho, revelação das categorias de base. Outro fator que favorece a negociação é o bom relacionamento entre as diretorias. Tanto que recentemente fecharam um negócio pela ida do meio-campista Mauricio para o Palmeiras. A saída de Bruno é vista como uma solução pelo clube paulista, já que ele não estava nos planos da comissão técnica de Abel Ferreira.

Bruno Tabata no Palmeiras

O meia foi contratado em agosto de 2022 para ser o substituto de Gustavo Scarpa, que já havia assinado um pré-contrato com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e deixaria o Palmeiras sem custos no início de 2023. Na ocasião, Tabata custou 5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões na cotação da época), que foram pagos de forma parcelada ao Sporting, de Portugal.

Apesar da expectativa e de ser indicação do treinador português, o jogador não rendeu o esperado no Alviverde. Afinal, foram apenas 32 partidas, apenas 12 como titular. Ele anotou dois gols e deu uma assistência. Todavia, no Qatar SC, Bruno Tabata mandou bem. Em 28 jogos, marcou 13 gols e deu oito assistências, sendo um dos principais nome da equipe e titular absoluto. Tanto que o clube quer contratá-lo em definitivo.

Porém, conversava com o Verdão para tentar reduzir a cláusula de opção de compra de cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 28,7 milhões na cotação atual), que estava prevista em contrato. Isso porque, regras financeiras da liga local impediam que o clube do Oriente Médio pagasse o valor acordado inicialmente. O Palmeiras, por outro lado, não vem cedendo em relação aos valores e quer recuperar o dinheiro investido.

Internacional com risco de entrar no Z4

O próximo compromisso do Internacional será contra o Athletico pelo Campeonato Brasileiro. O duelo vai ocorrer no Beira-Rio, às 19h (de Brasília), no próximo domingo (11). O time se encontra na 16ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento, com 21 pontos. Vale ressaltar que no atual cenário, o Colorado conta com cinco jogos atrasados na Série A.

