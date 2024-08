Jogadora brasileira faz revelação sobre encontro com Cristiano Ronaldo

A jogadora brasileira Kathellen Sousa viveu um momento especial com o português Cristiano Ronaldo. Em sua chegada ao Al Nassr, a zagueira pôde conhecer o camisa 7, que também defende o clube árabe. Ela relatou a emoção do encontro com o astro do futebol mundial.

Em seu perfil no Instagram, Kathellen, de 27 anos, confessou que chegou a chorar ao conhecer pessoalmente o ídolo.

“Eu chorei conhecendo o homem. Cristiano é a definição de o que é ser atleta, é um exemplo para todos nós. Tenho uma grande admiração por ele! Obrigada pelo atenção e cuidado. (Ele até me deu um lencinho para enxugar as lágrimas rs)”, escreveu a jogadora.

Logo após a publicação, várias atletas interagiram com a postagem, entre elas companheiras de Seleção Brasileira.