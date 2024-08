Atlético anuncia a contratação de Deyverson

O Atlético confirmou, na manhã desta quarta-feira (7), a contratação do atacante Deyverson. O vínculo do jogador será até dezembro de 2025. O atleta será apresentado oficialmente nesta tarde, na Arena MRV.

O jogador passou toda a terça-feira na Cidade do Galo. No CT, ele fez exames médicos e assinou contrato. Na sequência, junto com os profissionais da comunicação do clube, iniciou o trabalho de divulgação da sua contratação.

Deyverson não está liberado para jogar a Copa do Brasil pelo Atlético, afinal, já vestiu as cores do Cuiabá na competição. No entanto, chega para reforçar o time no Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

A tendência, inclusive, é que ele seja utilizado por Gabriel Milito contra o Cruzeiro, no sábado (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O Galo não terá Hulk por lesão e ainda tenta efeito suspensivo para poder ter Paulinho no ataque.

Deyverson estava no Cuiabá. Em 2024, ele fez 22 jogos, marcou dez gols e deu sete assistências.

