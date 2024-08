Boca Juniors tem problemas antes do jogo contra o Cruzeiro

Cruzeiro e Boca Juniors entram em campo, na próxima semana, e disputam as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o clube argentino tem problemas em estrelas internacionais para o confronto com o time brasileiro.

O atacante Edilson Cavani e o zagueiro Marcos Rojo ficaram fora do último confronto da equipe, pelo Campeonato Argentino. Eles estão afastados e fazem trabalhos diferentes do restante do elenco. A justificativa é que fazem atividades em busca de melhor condicionamento físico.

Existe a possibilidade de ambos ficarem fora do jogo contra o Cruzeiro, pois não estão nas melhores condições. Eles serão reavaliados antes do jogo contra da próxima semana, pela Sul-Americana.

No entanto, o clube xeneize tem retornos importantes. Os zagueiros Aaron Anselmino e Cristian Lema voltaram de lesão e estão à disposição. O Boca Juniors entra em campo no sábado (10), contra o Independiente Rivadavia, pelo Campeonato Argentino, torneio no qual ocupa a 13ª posição.

