Fluminense empata no fim contra o líder Palmeiras pelo Brasileirão Sub-20

O Fluminense conquistou um importante empate contra o líder Palmeiras, pela 17ª rodada do Brasileirão Sub-20. Jogando no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, o Tricolor ficou no 1 a 1 graças a um gol nos acréscimos da etapa final.

Assim, o Flu chega pela primeira vez ao G-8 da competição, entrando na zona de classificação às quartas de final após uma impressionante série de seis jogos sem perder. O Tricolor ultrapassa o Santos, que perdeu na rodada, e estacionou nos 24 pontos, enquanto o Flu chega aos 25, com duas rodadas por terminar a fase inicial.

LEIA MAIS: Talles Magno chega ao Brasil para assinar com o Corinthians

O gol palmeirense saiu logo aos 19′, com Riquelme. O time paulista ainda ficou com um a menos no último lance do primeiro tempo e quase conseguiu resistir. Mas, aos 45+2′ da etapa final, o Fluminense chegou ao empate salvador.

Assim, o time paulista, já classificado, chega aos 39 pontos, abrindo oito do segundo colocado Grêmio, que perdeu na rodada. O Fluminense, por sua vez, celebra o tropeço do Santos, oitavo colocado com os mesmos 24 pontos.

Com mais duas rodadas pela frente, o Tricolor carioca encerra sua participação contra Inter (14º), na próxima quinta-feira (15), fora de casa, e depois contra o São Paulo (15º), dia 21, em casa. O Verdão, por sua vez, ainda visita Goiás (quinto), na próxima quarta (14), e encerra em casa, contra o Cruzeiro (sétimo), também no dia 21.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.