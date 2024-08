Hugo Moura admite cansaço no Vasco por maratona

A sequência de quatro partidas fora de casa começou a pesar no Vasco. Pelo menos é o que o volante Hugo Moura considera. Após o apito final da vitória por 1 a 0 contra o Atlético-GO, na última terça (6), o jogador admitiu que o elenco sentiu o cansaço da maratona recente.

Ele salientou a disputa contra o Grêmio, em Chapecó, num gramado pesado e lamacento na Arena Condá, no último dia 28.

“Desde o jogo contra o Grêmio, naquele campo horrível, com muita chuva, campo muito pesado, dificultou muito a nossa sequência de descanso, de trabalho e de treino. Creio que não foi nada de parte técnica, é mais o cansaço que está no nosso corpo. Às vezes a gente fica mole, não podemos entrar assim, é tentar descansar porque a gente sabe que o calendário brasileiro é assim, temos três dias para irmos para o jogo contra o Fluminense, que vai ser um jogo difícil. O Fluminense vem em uma crescente e vamos jogar o jogo da vida”, admitiu.

LEIA MAIS: Lucas Piton se torna vice-artilheiro do Vasco em 2024

O volante também reclamou do cansaço pela sequência de jogos. Afinal, o Vasco fez seis partidas em 17 dias (média de um jogo a cada 2,8 dias), sendo quatro deles fora de casa e em três regiões diferentes do Brasil.

“Não temos tempo para descansar. A gente não consegue descansar, são dois dias, quando mais bate o cansaço no jogador a gente já está no hotel concentrando para jogar. É entender jogo a jogo, entender o que o professor Paiva vem pedindo para a gente, sabemos do nosso poder dentro de casa, e seguir. Sábado já temos outro jogo muito difícil e temos que pontuar porque não podemos esquecer do Brasileirão”, disse.

Volante comemora vaga do Vasco

Sobre a vitória contra o Dragão, que valeu vaga nas quartas da Copa do Brasil, Hugo celebrou o retorno do time à tal fase.

“A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, acho que no primeiro jogo faltou muita concentração nossa, poderíamos ter vindo com um resultado muito ruim, mas hoje temos que parabenizar o clube e os jogadores, são nove anos sem passar das oitavas, é uma competição muito difícil. Então vamos passo a passo, sábado já tem outro jogo”, enfatizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.