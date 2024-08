Mbappé faz primeiro treino como jogador do Real Madrid

Kylian Mbappé fez suas primeiras atividades no centro de treinamento do Real Madrid. Após um período de férias, depois de participar da Eurocopa 2024 pela França, o atacante francês, de 25 anos, tornou-se a principal atração do time merengue nesta quarta-feira (7), para iniciar os trabalhos, oficialmente, como atleta do clube.

Além dele, outros jogadores também se apresentaram ao técnico Carlo Ancelotti: os franceses Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, o inglês Jude Bellingham, o uruguaio Fede Valverde e o espanhol Dani Carvajal, campeão europeu com a Espanha. Assim como Mbappé, os atletas citados anteriormente também se reapresentaram após as férias do verão europeu.

Dessa maneira, a sessão de treinamentos incluiu alguns exercícios na academia, sem exigir tanto dos jogadores.

Além disso, Kylian Mbappé pode estrear pelo Real Madrid na Supercopa da Europa, marcada para a próxima quarta-feira, dia 14, quando o time faz sua primeira partida oficial na temporada 2024/25. O clube merengue enfrenta a Atalanta, vencedora da Liga Europa.

