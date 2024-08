Ceará x Flamengo (sub-20): onde assistir e escalações

O Flamengo, que no fim de agosto tem a disputa do Mundial de Clubes Sub-20 contra o Olympiacos, no Maracanã, entra em campo nesta quinta-feira (8), pela 17ª rodada do Brasileirão da categoria. O time carioca visita o Ceará no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 18h (de Brasília).

Onde assistir

O SporTV transmite a partida.

Como está o Ceará

O Ceará, na 11° colocação, vem de derrota para o Internacional por 1 a 0 fora de casa. Assim, para essa quinta-feira, o técnico Alison Henry escalará o Vozão com o que há de melhor à disposição.

Como está o Flamengo

O Rubro-Negro, que vem de três vitórias seguidas (bateu Corinthians, Botafogo e São Paulo), vai em busca de mais três pontos para subir na tabela e, assim, encaminhar a classificação às quartas de final. Atualmente está na sexta posição. Wallance Yan, que marcou os dois gols na vitória contra o Tricolor Paulista, deve iniciar no time titular, assim como Shola, destaque da equipe.

CEARÁ X FLAMENGO

17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 08/08/2024, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

CEARÁ: Léo; Zé Neto, Uchella, Gabriel e Kauã Lucas; Fabricio, Steven e Caio Rafael; Fernando Gabriel, Enzo e Pablo. Técnico: Alison Henry.

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Salves, Iago, Da Mata e Carbone; Jean Carlos, Adriel e Rayan Lucas; Wallace Yan, Lorran e Shola. Técnico: Filipe Luís.

