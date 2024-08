Confira os jogos desta 4ª feira (7/8) pela Champions League

Terminou nesta quarta-feira (7/8) os jogos de ida da terceira fase eliminatória da Champions League. Foram três duelos, que se somam aos sete jogos desta terça-feira. Em Praga, os tchecos do Slavia fizeram 3 a 1 nos belgas do St Gilloise. Já na Bratislava, o Slovan Apoel sofreu, mas fez 2 a 0 no Apoel Nicosia. Por fim, o campeão polonês Jagiellonia, jogou em casa. Mas perdeu para o campeão norueguês Bodo/Glimt, por 1 a 0.

Vale citar que esta fase garantirá dez vagas para os playoffs, a útima fase eliminatória e uma Champions com um novo regulamento e mais equipes na fase principal, que não é mais de grupos (clique aqui e entenda). Os times que avançarem de fase se juntarão a Estrela Vermelha (Sérvia), Galatasaray (Turquia), Young Boys (Suíça) e Dinamo Zagreb (Croácia), mas que entram apenas nesta última fase de repescagem. Enfim, são estes mata-matas que definirão os últimos classificados para a fase de liga.

Como foram os jogos desta 4ª da Champions

Na República Tcheca, ou Chéquia, o Sparta confirmou seu favoritismo diante do St. Gilloise. Chorý, fez dois gols no primeiro tempo e Dorley ampliou na etapa final. Já no fim, o time belga dominou com um gol de Buzek. Assim, com essa derrota, o St.Gilloise tem de vencer por dois gols em casa para levar aos pênaltis. Ou três para avançar diretamente.

Já na Eslováquia, o Apoel, do Chipre, segurou o time da casa, Slovan, até os 34 da etapa final, quando Petrovic marcou contra. Nos acréscimos, Mak ampliou. O Apoel tem de vencer por dois gols em casa para levar aos pênaltis. Ou três para avançar diretamente.

Por fim, na Polônia, um gol contra de Diegues, aos 13 da etapa final, garantiu o triunfo do Bodo/Glimt, fora de casa diante de um decepcionante Jagiellonia. Além disso, quase que o time visitante saiu com vantagem maior, já que teve um gol que acabou anulado após vários minutos de estudos do lance.

Eliminatórias da Liga dos Campeões: Jogos de ida

Terça-feira (6/8)

Qarabag 1×2 Ludogorets

Malmö 2×2 PAOK

Midtjylland 2×0 Ferencváros

Dynamo Kyiv 1×1 Rangers

Sparta Praga 1×1 Steaua Bucareste

Lille 2×1 Fenerbahçe

Salzburg 2×1 Twente

Quarta-feira (7/8)

Slavia Praga 3×1 St Gilloise

Slovan 2×0 Apoel Nicosia

Jagiellonia 0x1 Glimt

