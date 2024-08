Golfista proibida de fumar nas Olimpíadas lamenta: ‘Acho que vai me afetar’

A golfista Charley Hull viralizou em torneios anteriores por fumar durante as disputas. No entanto, ela foi proibida durante as olimpíadas e teme ser prejudicada.

“Eu acho que vai (me afetar). Porque (fumar) me relaxa um pouco. Mas é o que é. Eu fumo durante a disputa. É um hábito que eu tenho. Mas não poderei fazer neste semana”, destacou.

Hull tem diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e admitiu que tem dificuldades para manter a concentração durante os campeonatos e percursos do golfe.

O torneio de golfe nas Olimpíadas iniciou nesta quarta-feira e Hull é uma das candidatas ao pódio.

