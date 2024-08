Athletico goleia o Bragantino no agregado e avança para as quartas da Copa do Brasil

O Athletico não deu chance para o azar e foi até Bragança Paulista nesta quarta-feira (7) para confirmar a classificação para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Assim, após fazer 2 a 0 em casa, venceu novamente, desta vez pelo placar de 3 a 2. Desse modo, no agregado finaliza com 5 a 2, na soma dos dois jogos.

Os gols da partida foram anotados por Canobbio, ainda no primeiro tempo, enquanto Mastriani e Fernandinho aumentaram o marcador na etapa final. Porém, não parou por aí, o Bragantino descontou com o atacante uruguaio Thiago Borbas, ele marcou duas vezes após os 40 minutos.

Canobbio aumenta a vantagem no primeiro tempo

O Furacão saiu para o jogo com a intenção de matar o confronto em definitivo, afinal, fez 2 a 0 em seus domínios. O atacante Canobbio abriu o marcador aos 18 minutos, ao finalizar na saída do goleiro Cleiton. Todavia, após o gol, o Bragantino tomou as rédeas do duelo, mas sem chances reais de igualar o marcador.

Furacão amplia no segundo tempo e Borbas desconta

Na etapa final, o time paranaense foi em busca do gol e marcou com o atacante Mastriani. Ele aproveitou um cruzamento da direita e finalizou para fazer 2 a 0. Aos 30 minutos, Fernandinho, em cobrança de pênalti, marcou o terceiro gol do Furacão. Assim, o placar chegou a 3 a 0 em Bragança Paulista, e somando os dois jogos, o Athletico aplicou 5 a 0 no adversário. Contudo, o Bragantino marcou seus gols de honra, o atacante Thiago Borbas, descontou ao marcar duas vezes, aos 41 e 43 minutos, respectivamente.

BRAGANTINO X ATHLETICO

Copa do Brasil – Jogo de volta – Oitavas de final

Data: 07/08/2024 (quarta-feira)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid – Arena Red Bull

Público e Renda:

Gols: Canobbio, 19’/1ºT (0-1); Mastriani, 16’/2ºT (0-2); Fernandinho, 30’/2ºT (0-3); Thiago Borbas, 41’/2ºT (1-3); Thiago Borbas, 43’/2ºT (2-3)

BRAGANTINO: Cleiton, Nathan Mendes, Lucas Cunha, Douglas Mendes (Eduardo Sasha, 2ºT), Luan Cândido, Jadsom Silva (Eric Ramires, 38’/1ºT); Lucas Evangelista, Lincoln (Jhon Jhon, 12’/2ºT), Helinho (Vitinho, 22’/2ºT), Thiago Borbas e Henry Mosqueira (Vinicinho, 12’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha

ATHLETICO: Léo Link, Erick (Madson, 11’/2ºT), Kaíque Rocha, Thiago Heleno; Esquivel (Fernando, 22’/2ºT), Fernandinho, Christian (Gamarra, 11’/2ºT), Zappeli (Gabriel, 11’/2ºT), Cuello, Mastriani (Pablo, 31’/2ºT) e Canobbio. Técnico: Martín Varini

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho Da Silva (GO) e Eduardo Goncalves Da Cruz (RS)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões Amarelos: Luan Cândido, Helinho, Thiago Borbas (BRA) Thiago Heleno, Cuello (CAP)

Cartões Vermelhos:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.