William faz trabalho à parte no Cruzeiro e espera atuar no clássico contra o Atlético

O Cruzeiro segue sua preparação para o clássico contra o Atlético-MG. O jogo está marcado para o sábado (10), no Estádio do Mineirão. Contudo, o técnico Fernando Seabra tem dúvidas no time, e uma delas é o lateral-direito William.

O jogador tem incômodo no joelho esquerdo e trabalha à parte para conseguir atuar no clássico. Ele foi substituído durante o duelo contra o Fortaleza, na última segunda-feira. Contudo, os titulares na partida fizeram apenas trabalhos na academia. Uma avaliação técnica ainda será realizada para verificar as condições dos atletas.

Todavia, durante o treinamento desta quarta-feira, o técnico Seabra contou com a presença da equipe Sub-20 do Cruzeiro. Entre eles, os destaques foram o volante Henrique Silva, o meia Gui Meira e o atacante Tevis. A atividade ainda teve Fabrizio Peralta e Rafa Silva, que se recuperam de lesões.

Cruzeiro é o quinto colocado do Brasileirão

Em campo, o Cruzeiro não contará com João Marcelo, afinal ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, a tendência é que Lucas Villalba seja o titular. O time celeste é o quinto colocado e soma 35 pontos em 20 rodadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.