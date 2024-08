Artur Jorge, do Botafogo, afirma que expulsão de Gregore estraga o jogo

O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil após derrota para o Bahia, pelo placar de 1 a 0, na Fonte Nova. Porém, o alvinegro saiu irritado com a arbitragem; afinal, Gregore foi expulso ainda no primeiro tempo, quando o placar ainda estava em 0 a 0 e condicionou o restante da partida.

Desse modo, o técnico Artur Jorge afirmou que o detalhe não controlado acabou por estragar o confronto e a chance de classificação do Glorioso.

“O tal do detalhe que não controlamos estraga o jogo. Estraga tudo aquilo que era um espetáculo de futebol e condiciona, largamente, aquilo que era a nossa possibilidade de sairmos daqui vencedores,” disse, ao se referir à arbitragem que expulsou Gregore no primeiro tempo, Artur Jorge.

Contudo, o comandante alvinegro também falou sobre o jogo em geral. Assim, analisou como atuação de grande nível a primeira parte.

“Tivemos uma primeira parte de grandíssimo nível, em que me deu imenso gozo ver jogar a equipe do Botafogo. Preparamos o jogo de uma forma muito séria. Era um jogo difícil, mas fizemos tudo o que poderíamos fazer na preparação, daquilo que controlamos,” resumiu o técnico do Botafogo.

Botafogo enfrentará o Juventude, no Brasileirão

Agora, o time alvinegro precisa virar a chave, afinal, é o líder do Campeonato Brasileiro. Desse modo, enfrentará o Juventude, no domingo (11), no Alfredo Jaconi.

