Flaco López vê ‘derrota dura’ para o Palmeiras e avalia expulsão de Abel

O atacante Flaco López, do Palmeiras, teve um gol anulado por milimétros na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Flamengo nesta quarta (7), pela volta das oitavas da Copa do Brasil. Apesar do triunfo no Allianz Parque, o Verdão se despede do torneio, já que perdeu por 2 a 0 na ida. O argentino definiu a eliminação como uma “dura derrota”.

Contudo, López valorizou a postura do time alviverde em comparação com o jogo no Rio de Janeiro.

“Às vezes é difícil falar depois de uma derrota tão dura para nós… Faz parte do futebol. Esse é um time que luta até o fim, e hoje foi a demonstração. Por um milímetro no futebol tudo muda para gente. Hoje, voltamos a ser o Palmeiras que todo mundo conhece. É levantar a cabeça e continuar”, disse ele, ao Prime Video.

Ao ser perguntado sobre a expulsão do técnico Abel Ferreira no segundo tempo, Flaco avaliou de forma superficial. O português recebeu cartão vermelho após o VAR flagrar o comandante alviverde em um lance lamentável. Afinal, o português segurou suas partes baixas reclamando de uma marcação e foi expulso por ato obsceno. Um gol do time paulista forçaria a decisão nos pênaltis.

“Prefiro não falar disso, faz parte também…. Todo mundo erra, faz parte do futebol, nós só pensamos no Palmeiras, em dar o melhor e fazer o melhor dentro de campo e sempre tentar ganhar”, finalizou.

Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (11), às 16h (de Brasília), os times duelam no Maracanã.

