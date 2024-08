Fluminense luta, mas só empata com Juventude e é eliminado da Copa do Brasil

O Fluminense insistiu, mas não superou o ferrolho do Juventude e deu adeus à Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Tricolor buscou o empate com o time Jaconero por 2 a 2, no Maracanã, pelas oitavas da competição. Lucas Barbosa fez logo no início e Marcelinho marcou no fim. Os cariocas, aliás, marcaram nos acréscimos com Kauã Elias e Keno. Os tricolores ficaram a maior parte do tempo no ataque, mas esbarraram na boa atuação do goleiro Gabriel e a defesa bem postada. No agregado, 5 a 4 para o time de Caxias de Sul.

Agora, o Juventude vai esperar o sorteio para saber o próximo adversário pela Copa do Brasil. Além disso, embolsa mais R$ 4,515 milhões de premiação por avançar. O Fluminense, agora, faz clássico com o Vasco, neste sábado, às 21h30, no Nilton Santos. O time Jaconero, por sua vez, enfrenta o líder Botafogo, às 11h, no domingo, no Alfredo Jaconi.

Ataque contra defesa

Atrás do placar por causa do jogo de ida, o Fluminense tomou as iniciativas e foi ao ataque. Mas o Juventude foi mais eficiente. Na primeira oportunidade, Lucas Barbosa aproveitou um escanteio e marcou de cabeça para calar o Maracanã. Pouco tempo depois, Fábio fez uma linda defesa para salvar. Mas depois a equipe de Caxias do Sul se fechou, enquanto o Tricolor foi para frente. Contudo, a equipe carioca mais trocou passes do que teve chances propriamente. Os tricolores, aliás, fecharam com mais de 70% de posse de bola. Kauã Elias arriscou de fora da área, mas tranquilo para Gabriel. Foi a melhor chance durante o jogo.

Dificuldades para superar o ferrolho

O Fluminense voltou com o mesmo espírito. E com Lima e Keno para dar mais consistência ao ataque. Kauã Elias, duas vezes, e Arias colocaram Gabriel para trabalhar logo no início. Posteriormente, Marcelo foi acionado. O lateral arriscou uma bomba de fora da área, mas parou no goleiro. Contudo, sentiu dores na coxa e saiu com quatro minutos após entrar em campo. Os tricolores não pararam de atacar. Ganso em cobrança de falta também teve chance e Keno de bicicleta. No fim, em um dos contra-ataques, Diego Gonçalves roubou bola de Thiago Santos, passou para Marcelinho ampliar a diferença.

Flu luta, mas…

Mas o Flu não desistiu em nenhum momento e buscou o empate. Depois do gol, o Flu permaneceu no ataque até o fim. Em um dos ataques, Keno cruzou para Kauã Elias, que anotou de letra. E animou. Dois minutos depois, Keno arriscou de longe, a bola desviou e entrou no gol de Gabriel. Apesar do esforço final, o Flu não conseguiu virar a partida.

Fluminense 2×2 Juventude (Agregado: 4×5)

Copa do Brasil – Jogo de volta – Oitavas de final

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data-Hora: 07/08/2024, às 21h30 (de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (John Kennedy, 32’/2ºT), Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo, 11’/2°T/Esquerdinha, 16/2ºT); André, Martinelli (Keno, intervalo) e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Kevin Serna (Lima, intervalo) e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

JUVENTUDE: Gabriel; Ewerthon, Rodrigo Sam, Zé Marcos, Alan Ruschel; Thiaguinho (Lucas Freitas, 20’/2°T), Jadson, Luis Mandaca (Luís Oyama, 21’/2°T); Lucas Barbosa (Marcelinho, 31’/2°T), Edson Carioca e Erick Farias (Gilberto, 46’/2°T). Técnico: Jair Ventura

Gols: Lucas Barbosa, 5’/1°T (0-1); Marcelinho, 40’/2ºT (0-2); Kauã Elias, 45’/2ºT (1-2); Keno, 47’/2°T (2-2)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartão amarelo: Thiago Santos (FLU), Alan Ruschel, Thiaguinho, Jadson, Diego Gonçalves (JUV),

Cartão vermelho: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.