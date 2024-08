Leila Pereira nega pré-contrato com Gabigol

Na noite da última quarta-feira (7), o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo. Apesar do bom desempenho em campo, o nome de Gabigol, atacante do Fla, ecoou nos vestiários do Verdão.

Assim que o jogo encerrou, o centroavante trocou camisa com Rômulo e desfilou pelo gramado com a camisa do Verdão. Antes de sair do gramado, pendurou a camisa na cintura e puxou assunto com Weverton.

Como não poderia ser diferente, o jogador foi tema da entrevista coletiva de Leila Pereira, presidente do Verdão. A mandatária admitiu o interesse no jogador, mas descartou qualquer pré-contrato assinado entre as partes.

“Nós não temos nenhum pré-contrato. Quem disse isso é mentira, não temos documento nenhum. Tanto com o Gabigol ou outro grande jogador, o Palmeiras vai ter interesse. Não tem nada assinado, nenhuma negociação em andamento”, afirmou Leila.

Vale citar, que Gabigol tem acordo com o Flamengo até dezembro e não renovou o contrato. Por conta disso, ele foi procurado por alguns clubes, entre eles, o Palmeiras. O jogador é um pedido especial de Abel Ferreira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.