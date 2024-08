São Paulo busca as quartas da Copa do Brasil pela quinta vez seguida

O São Paulo encara o Goiás nesta quinta-feira (8), às 20h, no estádio da Serrinha, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor tem a vantagem do duelo de ida. A equipe venceu por 2 a 0 no Morumbis e pode perder por até um gol de diferença que avança para as quartas de final. Fase que o clube tenta chegar pela quinta vez seguida, feito que realizou uma vez na história da competição.

Na primeira vez, o São Paulo chegou nas quartas de final por cinco vezes seguidas na Copa do Brasil de 2001 (quartas), 2002 (semi), 2003 (quartas), 2011 (quartas) e 2012 (semi). Apesar da sequência, o feito não aconteceu em anos consecutivos. Isso porque o Tricolor ficou sem disputar o torneio entre 2004 e 2010. Este período era quando os times que estavam na Conmebol Libertadores não jogavam a competição.

Já a atual sequência começou em 2020, quando perdeu para o Grêmio na semifinal. Em 2021 parou nas quartas para o Fortaleza, Já em 2022, novamente queda na semi, desta vez para o Flamengo. Contudo, em 2023, finalmente conseguiu chegar ao ápice e ser campeão. A última vez que o São Paulo caiu antes das quartas, aconteceu em 2019, quando acabou eliminado para o Bahia nas oitavas de final.

São Paulo em alerta com exemplo recente

Contudo, apesar da vantagem, o São Paulo se apega em um exemplo recente para chegar a quinta quartas de final consecutiva. No ano passado, nas oitavas de final, o Tricolor encarou o Sport e venceu o duelo de ida por 2 a 0, atuando no Recife. No embate de volta, no Morumbis, a equipe perdeu pro 3 a 1 e precisou dos pênaltis para avançar.

Assim, a equipe liga o alerta e compra o lema de que ”nada está ganho” até o apito final. Afinal, o objetivo é novamente brigar pelo título nacional.

