Abel explica gesto obsceno que ocasionou expulsão: ‘Faltou coragem para ele’

Polêmicas rechearam o duelo entre Palmeiras e Flamengo nesta quarta-feira (7), no qual o Verdão venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, mas acabou eliminado da Copa do Brasil. Entre pênaltis não marcado e gol anulado por milímetros, quem chamou a atenção novamente foi Abel Ferreira. Afinal, o treinador recebeu o cartão vermelho no segundo tempo por conta de um gesto obsceno.

Em entrevista ao “Canal do André Hernan”, o treinador se explicou do gesto. Abel nega que tenha sido em direção à arbitragem da partida e dá o seu ponto de vista sobre o lance.

“Já tive a oportunidade de mostrar as nossas imagens, que o Palmeiras tem vista de cima. Há uma falta do meu lado direito, e as imagens são claras, que não concordo. E como foi uma arbitragem sobretudo na segunda parte em que parou muito. É preciso coragem para arbitrar um jogo deste nível. E quando acontece a falta, viro na direção da minha comissão técnica e faço o gesto, de que o árbitro não teve coragem. Não teve coragem”, disse Abel, que prosseguiu.

“Estou falando com a minha comissão técnica, através da minha voz e gesto corporal. O árbitro não tem coragem, aqui vocês dizem outra coisa, mas eu disse que não tem coragem. Não vou negar o gesto, fiz o gesto, mas em momento algum a intenção de ofender alguém. Era preciso coragem para apitar. Já pedi desculpa aos jogadores e vou fazer à minha mãe, às minhas filhas e minha esposa. Não ofendi ninguém, em momento nenhum”, completou.

O lance que expulsou Abel Ferreira

Aos 37 minutos do segundo tempo, Anderson Daronco foi chamado ao VAR pelo árbitro Jefferson Ferreira de Moraes. Após a revisão, o juiz decidiu aplicar o cartão vermelho para Abel Ferreira por conta de ”gestos obscenos”. Contudo, o lance chamou a atenção por ter demorado três minutos para ser revisado.

“Fica registrado, já pedi desculpas aos meus jogadores. Mas vou pedir desculpas à minha mãe, às minhas filhas e minha esposa. Mas em momento nenhum tenho intenção de ofender com este gesto quem quer que seja. A imagem é muito clara. É só que tenho a dizer sobre esta situação. E já percebi que faça o que fizer, as câmeras estão sempre viradas para mim. Pena que a expulsão só vem três minutos depois. Foi isto que passou”, finalizou Abel.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.