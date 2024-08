Atlético consegue efeito suspensivo e terá reforço no clássico

Agora, o Atlético só pensa no clássico contra o Cruzeiro. O jogo será no Mineirão, no sábado (10), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. E, para o jogo, o técnico Gabriel Milito terá um importante reforço.

O atacante Paulinho está apto para a partida. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) o havia punido após o jogador ser expulso no jogo contra o Palmeiras, em junho, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atleta alvinegro agrediu o lateral-direito Marcos Rocha.

Paulinho, afinal, poderia pegar 12 jogos de gancho. A denuncia foi baseada em dois artigos: 254-A e 257, por “praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente” e “participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida, prova ou equivalente”.

Ele recebeu punição de duas partidas. Como já cumpriu uma, restou um jogo de pena. Mas não será contra o Cruzeiro. O departamento jurídico atleticano conseguiu a vitória na Justiça e poderá contar com seu principal atleta do ataque.

Gabriel Milito já tem o desfalque de Hulk. O camisa 7 sofreu uma lesão na panturrilha direita e fica fora até setembro. No entanto, o treinador alvinegro poderá contar com Deyverson, recém-contratado pelo clube alvinegro.

