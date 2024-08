Suposta nova filha de Neymar planeja presentear craque no Dia dos Pais

Atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita e da Seleção Brasileira, Neymar pode estar próximo de confirmar a paternidade de mais uma criança. Isso porque, a ex-modelo Gabriela Gáspar afirmou que sua filha Jásmin Zoé, de 10 anos, é fruto de um caso com o jogador. Assim, a húngara revelou que a menina planeja presentear o craque no Dia dos Pais.

Gabriela indica que o desejo de Jásmin é homenagear Neymar. Tanto que a criança está se dedicando a juntar vários agrados para entregá-los.

“Jázmin fez um presente. Como todos os anos, porque sei que 11 de agosto é o Dia dos Pais no Brasil”, apontou em entrevista à jornalista Fábia Oliveira ao portal “Metrópoles”.

Ao ser perguntada o que seria o presente, Gáspar detalhou que é uma pulseira artesanal. Assim como presentes que ela coletou ao longo desses dez anos. Inclusive, frisou que o desejo da menina é entregar o presente pessoalmente, em mãos.

A húngara demonstra confiança que o teste de DNA vai confirmar que o atacante é pai da criança.

“Isso acontecerá em breve. O DNA é obtido na Hungria. Pedimos um pouco mais de paciência (com relação ao resultado)”, apontou a ex-modelo.

Em seguida, ela afirmou que ainda não ocorreu a coleta para realizar o teste de paternidade. Mesmo assim, deu indícios de que há um acordo para isso.

“O advogado me ajudou muito até aqui [no processo de investigação (de paternidade). É verdade que as coisas avançam lentamente, mas tudo de forma positiva. Quero dizer, as coisas estão andando, mas de um jeito certo e seguro”, destacou.

Caso entre Gabriela e Neymar

A húngara alega que seu caso com o jogador ocorreu em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Os dois se envolveram depois de um amistoso da Seleção Brasileira.

“Minha filha é 100% do Neymar. Ela se parece muito com a Rafaella (irmã do jogador)”, garantiu a ex-modelo.

“As semelhanças entre minha filha e a família de Neymar são óbvias. Mavie (filha do jogador com Bruna Biancard) também se parece com Jázmin quando era bebê”, acrescentou.

Ela confessou que, desde então, não teve mais contato com o atacante, mas vive essa expectativa.

“Ainda não. Mas chegará a hora disso também”, ressaltou Gáspar.

Húngara processa astro

Em janeiro deste ano, quando deu entrevista para o programa “Domingo Espetacular”, da TV Record, ela justificou que esperava que Neymar reconheceria a filha, sem precisar acioná-lo na Justiça. Como isso não ocorreu, Gabriela tomou esta atitude.

“Eu só percebi que estava grávida na décima primeira semana de gestação. Eu sei que a filha é dele porque eu tive relações apenas com ele”, pontuou a ex-modelo.

A propósito, Gáspar disse que tentou mandar mensagem para o atleta, a irmã Rafaella Santos e até os pais. Contudo, não obteve sucesso. Com a ação na Justiça, além da investigação da paternidade, a húngara também solicita uma pensão alimentícia de R$ 160 mil, assim como R$ 20 milhões em valores retroativos de duas décadas.

Até o momento, Neymar é pai de três crianças. Davi Lucca, de 12 anos, fruto do seu namoro com Carol Dantas. Mavie, que recentemente completou 10 meses, e é oriunda do relacionamento com sua atual namorada, Bruna Biancardi. A recém-nascida Helena, por sua vez, é originária do caso com Amanda Kimberlly.

