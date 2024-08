Na mira da Seleção! Luiz Henrique aparece em pré-lista de Dorival

No radar! Luiz Henrique, atacante do Botafogo, está na mira do técnico da Seleção Brasileira, Dorival Junior. O jogador Alvinegro apareceu na pré-lista do treinador para a disputa da Copa América, que aconteceu entre os meses de junho e julho. No entanto, ele não foi convocado pelo treinador para a competição continental. A informação é da “Rádio Itatiaia”.

Apesar disso, pode se levar em consideração que Dorival tem, portanto, observado o atacante pela equipe carioca. Ele chegou no início da temporada ao Botafogo e vem sendo um dos destaques da boa campanha da equipe no Campeonato Brasileiro, assumindo o protagonismo após as lesões de Eduardo e Júnior Santos.

Dessa forma, os números mostram que valeu o alto investimento do Botafogo na contratação do atacante – 20 milhões de euros (cerca de R$ 106,6 milhões, na cotação atual). Vale lembrar que essa foi a segunda maior contratação da história do clube – perdeu recentemente, com a chegada de Thiago Almada.

Além de Luiz Henrique, outros jogadores brasileiros estavam presentes na lista recheada de jogadores que defendem o Palmeiras e Flamengo. Porém, apenas ele veste a camisa alvinegra. Assim, se mantiver a boa fase, pode ser que um jogador do Botafogo volte a defender a camisa da seleção em breve.

