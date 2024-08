Marrocos atropela Egito e fica com a medalha de bronze nas Olimpíadas

O Marrocos, em grande atuação coletiva, passou o caminhão em cima do Egito e venceu por 6 a 0, nesta quinta-feira (8), no Estádio de La Beaujoire, e ficou com a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. Aliás, o grande destaque ficou para o atacante Rahimi, que marcou duas vezes e terminou a competição como o artilheiro, com oito gols marcados. Além disso, Ezzalzoulo, Nakach, Hakimi e El Khannouss balançaram as redes para os marroquinos e selaram a campanha histórica da seleção africana.

Marrocos faz placar no primeiro tempo

O Egito teve a primeira boa chance da partida em um chutaço de Faisal, que explodiu na trave. Contudo, a partir daí, só deu Marrocos. O primeiro gol saiu aos 22 minutos. Hakimi cruzou, Ezzalzouli ajeitou, recebeu de volta e acertou um lindo chute no ângulo para abrir o placar. Três minutos mais tarde, Ezzalzouli cruzou para Rahimi, artilheiro desses Jogos Olímpicos, escorar e fazer de cabeça o segundo do embate. Com a vantagem, os marroquinos começaram a controlar mais a partida, enquanto os egípcios encontravam muita dificuldade para chegar ao ataque. Assim, o placar foi para o intervalo com a vantagem da seleção de Marrocos.

Segundo tempo virou passeio

Já na etapa final, Marrocos seguiu com o controle e não demorou para matar a partida. El Khannouss recebeu pela direita, foi carregando até o meio e acertou o cantinho do goleiro Alaa, para fazer o terceiro da equipe. E se engana quem achou que os marroquinos iam tirar o pé. Akhomach deu um passe primoroso e deixou Rahimi na cara do gol. Assim, ele só teve o trabalho de deslocar o goleiro e marcar o quarto gol. Depois foi a vez do artilheiro virar garçom. Rahimi cruzou na cabeça de Nakach, que sozinho na área, cabeceou e fez o quinto. Por fim, o craque da equipe, o lateral-direito Hakimi, cobrou uma falta espetacular no ângulo, de muito longe, fazendo o sexto, fechando o placar e garantindo a medalha de bronze para Marrocos.

EGITO 0X6 MARROCOS

Disputa pela medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Data e horário: segunda-feira, 05/08/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio de La Beaujoire, em Nantes (FRA)

EGITO: Hamza Alaa, Ahmed Eid, El Debes (Atef, intervalo), Abdelmaguid, Mohamed Sehata (Hamdi, aos 40′ do 2t); Elneny, Nabil Kouka, Zizo (Saad, aos 11′ do 1t), Saber (Kamal, aos 10′ do 2t), Adel, Faisal (Mazhar, aos 40′ do 2t). Técnico: Rogério Micale.

MARROCOS: Mohamedi, Hakimi, El Ouahdi, Boukamir, Nakach (Tahimi, aos 35′ do 2t); El Khannouss (Bouchouari, aos 32′ do 2t), Targhalline (Kechta, aos 17′ do 2t), Richardson (Ben Seguir, aos 32′ do 2t), Akhomach, Rahimi, Ezzalzouli (Manaout, aos 32′ do 2t). Técnico: Tarik Sektioui.

Gols: Ezzalzouli , aos 22′ do 1t (0-1); Rahimi , aos 25′ do 1t (0-2); El Khannouss, aos 05′ do 2t (0-3), Rahimi, aos 18′ do 2t (0-4); Nakach, aos 27′ do 2t (0-5); Hakimi, aos 41′ do 2t (0-6)

Cartões amarelos: Adel, Atef (EGI); Hakimi (MAR)

