Pré-lista da Seleção para a Copa América indica novos nomes para jogos das Eliminatórias

Os próximos jogos da Seleção Brasileira masculina serão em setembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Para essas partidas, o técnico Dorival Júnior pode convocar nomes novos para vestir a Amarelinha. Esse indicativo é a partir da pré-lista do Brasil para a Copa América, torneio que foi disputado nos Estados Unidos, entre junho e julho, e vencido pela Argentina.

Segundo a rádio “Itatiaia”, 18 jogadores que atuam no futebol brasileiro estavam na pré-lista do treinador. Em resumo, Matheus Pereira, do Cruzeiro, Estevão, do Palmeiras, Luiz Henrique, do Botafogo, e Pedro, do Flamengo, são alguns deles.

Veja os jogadores que atuam no Brasileirão que estavam na pré-lista

Laterais

Mayke (Palmeiras)

Ayrton Lucas (Flamengo)

Defensores

Léo Pereira (Flamengo)

Fabrício Bruno (Flamengo)

Murilo (Palmeiras)

Meio-campistas

Gerson (Flamengo)

André (Fluminense)

Martinelli (Fluminense)

Gustavo Scarpa (Atlético)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Zé Rafael (Palmeiras)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Alisson (São Paulo)

Atacantes

Luiz Henrique (Botafogo)

Cebolinha (Flamengo)

Pedro (Flamengo)

Estêvão (Palmeiras)

Paulinho (Atlético)

Os jogos da próxima Data-Fifa serão nos dias 6 e 10 de setembro. O primeiro será contra o Equador, no Couto Pereira, em Curitiba. Posteriormente, a Canarinho viaja para Assunção para enfrentar o Paraguai.

