Santos anuncia patrocínio com companhia de bebidas

O Santos anunciou mais um patrocínio nesta quinta-feira (8). Trata-se da companhia de bebidas Poty, que já fornecia a água mineral Levity ao clube da Baixada Santista, que fechou até o final desta temporada.

Dessa maneira, a marca da indústria paulista será exposta de diferentes formas: placas de campo e backdrops das entrevistas pós-jogo, tanto para as equipes de futebol profissional, masculino e feminino, quanto dos times de base. Além disso, a garrafa de água Levity estará presentes nas entrevistas coletivas.

O acordo entre Santos e a empresa vai além da exposição da marca. O acerto prevê ainda ações de relacionamento e ativações para engajamento dos fãs como sorteios, chutes a gol e desafios nos intervalos das partidas, além de divulgação em mídias digitais.

O Peixe está perto de anunciar a renovação de patrocínio com a Umbro para ser fornecedora de material esportivo até o fim de 2026. A assinatura deve ocorrer nos próximos dias, afinal as partes já trocam as minutas do contrato.

O Santos conta com os seguintes patrocinadores atualmente: Blaze, Binance, Tek Bond, Brahma, Canção Alimentos, Kicaldo, Placo e AQBank.

