Camisa 10 do Fluminense Sub-20, Arthur celebra virada contra o Palmeiras

Autor do gol da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, na última quarta (7), pelo Brasileirão Sub-20, o meia Arthur celebrou a reviravolta, que contou com dois gols nos acréscimos. Ao site oficial do clube, o camisa 10 comentou não só o jogo, mas o fato do Flu entra no G-8 da competição.

Afinal, a quinta vitória consecutiva dos Moleques de Xerém colocou o time pela primeira vez entre os oito mais bem colocados, área de classificação às quartas de final.

“Foi um jogo muito difícil. O adversário é o primeiro colocado, tem uma grande equipe, mas nós também. Tivemos força mental e cabeça no lugar para buscar o gol até o último minuto. Então fico feliz pela entrega do time, que vem de excelentes treinos e partidas. Agora é aproveitar e comemorar o momento, porque grandes coisas estão por vir”, disse o camisa 10.

Acostumado a servir os companheiros, Arthur marcou pela primeira vez na disputa desde sua reestreia na categoria, em meados de junho. Ele ainda soma quatro assistências na campanha.

“Estou aqui para ajudar. Começamos mal, corremos atrás e, agora, demos a volta por cima no Brasileiro. Entramos no G-8 e estamos todos muito felizes, mas precisamos nos concentrar nos dois jogos que ainda temos pela frente para, se Deus quiser, nos classificarmos”, finalizou.

Primeiro clube do G-8, o Flu soma 27 pontos, três a mais que o nono colocado Santos. O time das Laranjeiras ainda visita o Internacional, em São Leopoldo (RS), e recebe o São Paulo, em Xerém, buscando selar sua volta ao mata-mata depois de quatro anos.

