Espanha x Alemanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Espanha e Alemanha disputam, na manhã desta sexta-feira (9), a medalha de bronze do futebol feminino nos Jogos de Paris. O confronto será às 10h (de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, na França. A seleção espanhola, aliás, perdeu para o Brasil nas semifinais, e por isso encara as alemãs, derrotadas pelos Estados Unidos.

Onde assistir

A Globo, o SporTV, o Globoplay e a Cazé TV transmitem a partida.

Como está a Espanha

A seleção espanhola sofreu um baque no confronto das semifinais contra o Brasil, afinal, chegou a ficar atrás no placar por 3 a 0, em um dia infeliz para o sistema defensivo. Já na reta final do jogo, que terminou 4 a 2, Salma Paralluelo marcou duas vezes. Em resumo, para o confronto desta sexta, a tendência é que a técnica Montse Tomé não faça muitas alterações.

Como está a Alemanha

Já as alemães caíram para os Estados Unidos na prorrogação das semifinais. Assim, para o confronto desta sexta-feira, a torcida alemã aposta em Schüller. A atacante, afinal, é a artilheira da equipe nos Jogos Olímpicos, com três gols.

ESPANHA X ALEMANHA

Olimpíada 2024 – Disputa da medalha de bronze

Data e horário: 09/8/2024, 10h (de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, Lyon (FRA)

ESPANHA: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Aleixandri e Carmona; Abelleira (Guijarro), Aitana Bonmatí e Alexia Putellas; Athenea, Hermoso (Aitana Bonmatí) e Salma Paralluelo. Técnica: Montse Tomé.

ALEMANHA: Ann-Katrin Berger; Giulia Gwinn, Kathrin-Julia Hendrich, Marina Hegering e Felicitas Rauch; Janina Minge, Sydney Lohmann e Klara Bühl; Jule Brand, Nicole Anyomi e Sjoeke Nüsken. Técnico: Horst Hrubesch.

Árbitro: Katia García (MEX)

Auxiliares: Sandra Ramírez (MEX) e Karen Díaz (MEX)

VAR: Khamis Al Marri (QAT)

