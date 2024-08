Maicon celebra classificação do Vasco, mas liga alerta para clássico

Um dos destaques do Vasco na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, na última terça-feira (6), o zagueiro Maicon exaltou o resultado obtido, mas já muda o foco para o Campeonato Brasileiro.

Afinal, neste sábado (10), o Cruz-Maltino encara o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada. Para o defensor, “não há tempo para celebrar”.

“Foi uma classificação importante e necessária, obtida com muito suor, e que trouxe mais confiança para a equipe nesse momento. Mas já passou. Não temos tempo para celebrar, precisamos voltar a vencer no Brasileiro e nosso foco está no clássico” disse o zagueiro.

Maicon também falou sobre o local do clássico, onde o Gigante da Colina tem bom retrospecto recente. Nos últimos dois clássicos disputados no Nilton Santos, a equipe saiu vitoriosa pelo mesmo placar: 4 a 2. No Brasileirão do ano passado, a vítima foi o próprio Fluminense; no Carioca deste ano, o Botafogo.

O camisa 4 salienta, então, que o Flu vem se recuperando no Brasileirão, o que liga um alerta para o time vascaíno.

“É lógico que para nós não existe lugar melhor que São Januário, mas conhecemos a torcida vascaína e sabemos que ela vai fazer a diferença aonde for. Não tenho dúvidas que o Nilton Santos vai ser um novo caldeirão e vamos ter o apoio deles pra fazer um grande jogo para voltar a vencer no Brasileirão. O adversário conseguiu uma reação importante na competição, e isso só nos deixa mais atentos. Será um grande jogo, de duas grandes equipes, mas confio muito nas nossas armas”, concluiu.

