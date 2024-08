Com gol brasileiro, Basaksehir fica perto da classificação na Liga Conferência

Com gol marcado pelo brasileiro Davidson, o Basaksehir, da Turquia, deu um grande passo para avançar à fase de grupos da Liga Conferência 2024/2025. Nesta quinta-feira (08/08), o atacante fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o FC Iberia 1999, da Geórgia, aos 42 minutos do segundo tempo, e confirmou a vantagem do empate para o jogo de volta, em casa, na próxima semana.

Davidson já tinha sido um dos destaques do Basaksehir na Segunda pré-eliminatória, quando a equipe estreou com duas goleadas sobre o SP La Fiorita, de San Marino. No primeiro jogo, em casa, vitória de 6 a 1 com direito a um gol do atacante. Na volta, longe de seus domínios, goleada por 4 a 0 e a classificação.

Nesta quinta-feira, apesar do domínio do Basaksehir ao longo da partida, o gol só saiu nos minutos finais. Com 53% de posse de bola e 16 finalizações, contra 11 do time adversário, a equipe turca aproveitou um contra-ataque e o meio-campista Onur Ergun, que deu um passe preciso para o brasileiro, livre na área, marcar o gol da vitória.

“Feliz demais com esse gol. Tentamos, buscamos, insistimos, mas o gol só foi sair no fim, em bela jogada de toda equipe. Levamos para casa um resultado importante e só dependemos de nós para avançar à próxima fase. Estamos no caminho certo, jogando bem, o que é o mais importante. Antes disso, temos que virar a chave para estrear com vitória na nossa liga”, disse Davidson após o jogo.

Próximos compromissos do Basaksehir

Por fim, o Campeonato Turco 2024/2025 já entra em cena neste fim de semana. Mas o time só estreia na segunda-feira (12), quando visita o Rizespor. Além disso, três dias depois, no dia 15, voltará as atenções para o FC Iberia 1999 para definir a classificação na Liga Conferência.

