CBF define arbitragem para Botafogo x Juventude pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, na tarde desta quarta-feira (8), os árbitros da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será realizada no final de semana. O Botafogo, líder do campeonato, vai enfrentar o Juventude, no domingo (11), no Alfredo Jaconi, às 11h (de Brasília).

Flávio Rodrigues de Souza é quem vai comandar a partida. Por outro lado, Rafael Rodrigo Klein, que expulsou Gregore na derrota do Botafogo para o Bahia por 1 a 0, na última quarta-feira (7), em lance polêmico na Copa do Brasil, não vai atuar em nenhum dos dez jogos na Série A.

Esse será a quarta partida em que Flávio vai apitar do Alvinegro em um intervalo de dois meses. Ele esteve à frente do trio de arbitragem nas vitórias do Botafogo contra Fluminense e Internacional, ambas por 1 a 0, pelo Brasileirão. Por fim, no empate por 1 a 1 com o Bahia, no jogo de ida pela Copa do Brasil na última semana.