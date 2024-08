Corinthians espera proposta da Europa por Wesley

O Corinthians pretende ainda em lucrar com vendas nesta janela de transferência. A menos de um mês do fechamento, o Timão ainda com a possibilidade de vender o atacante Wesley, de 19 anos, para a Europa. Clóvis Henrique, empresário do jogador, viajou novamente ao Velho Continente, onde se reúne com potenciais interessados. Atualmente, o agente está na Itália.

Há três meses, o West Ham, da Inglaterra, colocou na mesa do Corinthians R$ 82, 19 milhões pelo atleta. No primeiro momento, a oferta foi recusada. Posteriormente, o clube da Premier League voltou a carga e aumentou a proposta para R$ 98,6 milhões para levar o garoto. Contudo, a proposta não foi aceita.

Recentemente, o Rennes, da França, consultou a situação do jogador. A imprensa turca também apontou interesse do Fenerbahçe. Entretanto, a diretoria do Corinthians não recebeu proposta.

Wesley disputou 43 jogos e fez cinco gols em 2024. A última vez que ele balançou as redes foi há quase três meses, diante do Argentinos Juniors, em 14 de maio, pela Copa Sul-Americana. Ele, aliás, tem contrato com o Corinthians até o fim de 2027.

