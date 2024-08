Reforço na área! Agustín Rogel faz primeiro treino no Inter

O Inter treinou nesta quinta-feira (8) e contou com uma novidade. O zagueiro Agustín Rogel, contratado junto ao Hertha Berlin, participou pela primeira vez das atividades comandadas pelo técnico Roger Machado, no CT Morada dos Quero-Queros.

O jogador desembarcou em Porto Alegre na noite da última quarta-feira (7) e já foi a campo juntamente aos companheiros. No entanto, ele ainda não tem data para ser apresentado como novo zagueiro colorado.

O defensor chegou a ficar sete meses parado devido a uma cirurgia em um dos joelhos, mas já está pronto para jogar. Aguarda, portanto, o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do Colorado.

Roger Machado tem como opções para zaga Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Vitão. Os dois últimos podem deixar o Inter ainda nesta segunda janela de 2024.

Dois zagueiros podem sair do Inter

Afinal, Robert Renan está cedido por empréstimo ao Internacional pelo Zenit, da Rússia. O atleta desperta o interesse de alguns clubes europeus e caso alguma investida seja considerada atrativa, o defensor tem possibilidade de sair do time gaúcho. Já Vitão está em negociações com o Real Betis, da Espanha, que provavelmente vai enviar uma nova proposta pelo jogador.

Além de Rogel, o Inter iniciou negociações para contratar o zagueiro Samir, ex-Flamengo. O jogador atualmente defende o Tigres, do México, desde 2022.

O Colorado volta a campo neste domingo (11), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Athletico-PR, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja características de Rogel

Com 1,91cm de altura, Rogel tem como ponto forte a bola aérea, seja defensiva ou ofensiva. Também apresenta boa saída de bola. Na temporada de 2022, anotou sete gols pelo Estudiantes (ARG).

O zagueiro despontou para o futebol no Nacional, do Uruguai, e acumula passagens por clubes como Krylya Samara e Toulouse, além do clube argentino de La Plata.

