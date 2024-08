Lucas Piton não deve ser problema no Vasco para clássico

Lucas Piton não preocupa o Vasco para o clássico contra o Fluminense, no sábado, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. O lateral-esquerdo não apresentou nada sério após vitória e classificação do Cruz-Maltino na Copa do Brasil.

Piton saiu de campo os 24 minutos do segundo tempo no jogo de terça-feira. Ele pediu para sair de campo por conta de dores. O atleta, inclusive, seguirá passando por análises nas atividades até o clássico de sábado.

Com seu gol salvador, chegou a seis gols na temporada, tornando-se, assim, o vice-artilheiro do time em 2024. Ele iguala a David, que também anotou seis tentos, mas em mais jogos (32 para David e 31 para Piton).

Mesmo atuando na linha de defesa por boa parte da temporada (no começo do ano, atuava como ala), supera números de jogadores mais ofensivos, como Adson (quatro), Rossi (nenhum), Rayan (um), para citar atletas que atuaram ao menos 15 jogos.

Com Piton, Vasco busca aumentar a diferença para o Fluminense, primeiro na zona de rebaixaimento. Caso vença, amplia a diferença para sete pontos, mas caso perca o Flu fica apenas um ponto dos Cruz-Maltinos.

