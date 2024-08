Sporting x Rio Ave: onde assistir, escalações e arbitragem

A temporada 2024/25 do Campeonato Português será aberta nesta sexta-feira (9). Sporting e Rio Ave se enfrentam, às 16h15 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela primeira rodada da liga nacional.

Como chega o Sporting

Atual campeão, o Sporting terá a difícil missão de se manter no topo do futebol português e terá o apoio de seus torcedores em Lisboa para conquistar os três primeiros pontos na liga. No entanto, o Leão precisa se recuperar da derrota para o Porto na Supercopa de Portugal, que colocou frente a frente o campeão da liga com o vencedor da Copa nacional.

Ao mesmo tempo, o Sporting aposta no atacante sueco Viktor Gyokeres, artilheiro da temporada passada do Campeonato Português, para buscar o triunfo nesta sexta-feira. Porém, o técnico Rúben Amorim segue sem poder contar com Santos e St. Juste, lesionados.

Como chega o Rio Ave

Por outro lado, a maior conquista do Rio Ave na última temporada foi a permanência na elite do futebol português. Assim, com essa meta cumprida, o Rio Ave se preparou para a nova temporada com sete amistosos, nos quais venceu dois, empatou um e perdeu quatro. No último compromisso, o Swansea, da segunda divisão inglesa, venceu os portugueses por 3 a 0.

Contudo, a boa notícia para o torcedor do Rio Ave é que o técnico Luis Freire não terá ausências para a partida desta sexta-feira.

Sporting x Rio Ave

1ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: sexta-feira, 09/08/2024, às 16h15 (de Brasília)

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

Sporting: Kovacevic; Debast, Inacio, Quaresma, Catamo; Morita, Hjulmand, Quenda; Trincao, Goncalves; Gyokeres. Técnico: Rubén Amorim.

Rio Ave: Jhonathan; Amine, Cleyton, Kiko e Morais; Novrega, Novais e Pantalon; Pohlmann, Santos e Vrousais. Técnico: Luis Freire.

Árbitro: João Gonçalves (POR)

Auxiliares: Ângelo Carneiro (POR) e André Dias (POR)

VAR: António Nobre (POR)

Onde assistir: ESPN 4

