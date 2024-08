Flamengo vence Ceará e avança às quartas do Brasileiro Sub-20

O Flamengo está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quinta-feira a equipe comandada por Filipe Luís venceu o Ceará, por 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Os gols do jogo foram marcados por Iago e Zé Welinton. A equipe rubro-negra, aliás, teve um jogador a menos desde os 30 minutos da etapa inicial após expulsão de Wallace Yan.

Com o resultado, o Flamengo se garantiu no G-8, mesmo com mais três partidas para jogar na primeira fase. O Rubro-Negro pulou para 31 pontos, momentaneamente empatado com Grêmio e Athletico, na segunda posição.

O jogo

A equipe carioca marcou logo de início. O lateral esquerdo Zé Welinton arriscou e a bola bateu na mão do zagueiro do Ceará dentro da área. Na cobrança de pênalti, o zagueiro e capitão Iago bateu com categoria, forte, no alto, sem chances para o goleiro adversário.

A expulsão aconteceu ainda na etapa inicial. Wallace Yan se envolveu em confusão com um atleta do Ceará e agrediu o adversário, recebendo cartão vermelho direto. Depois disso, o Ceará partiu pra cima para criar chances, mas sem sucesso. O Fla aproveitou melhor os contra-ataques.

Em um deles, Daniel Sales chegou ao fundo e cruzou para Zé Welinton. O canhoto, livre, empurrou para as redes e saiu para o abraço. No fim, o goleiro Lucão ainda pegou um pênalti, impedindo qualquer chance de reação do Vozão.

Próximo compromisso

O Flamengo, agora, volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (14), contra o Bragantino, às 15h, em Atibaia.

