Palmeiras x Flamengo da Copa do Brasil é jogo com menos tempo de bola rolando: veja comparativo

O Palmeiras continua insatisfeito com a arbitragem após a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, em duelo das oitavas de final da competição no Allianz Parque. Assim, a diretoria e a comissão técnica não economizaram palavras para reclamar de Daronco, juiz do confronto.

Em estudo realizado e publicado após a partida, observou-se que o jogo entre Palmeiras e Flamengo teve o menor tempo de bola rolando em todos os jogos da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo entre Goiás e São Paulo, que ocorreu nesta quinta-feira, não foi contabilizado.

Foram 45:17 minutos de bola rolando no Allianz Parque, contra 59:11 minutos de bola parada. Vale lembrar que Daronco deu 14 minutos de acréscimo ao todo, sendo 6 no 1º tempo e 8 no 2º. Ao todo, o árbitro apitou 108 paralisações.

Confira os números de bola parada e rolando na Copa do Brasil

Top 3 de bola rolando nas oitavas da Copa do Brasil

Atlético-MG x CRB: 65:32 minutos (81 paralisações)

Fluminense x Juventude: 62:51 minutos (100 paralisações)

Botafogo x Bahia: 61:50 minutos (90 paralisações)

Top 3 de bola parada nas oitavas da Copa do Brasil

Palmeiras x Flamengo: 59:11 minutos (108 paralisações)

CRB x Atlético-MG: 56:35 minutos (93 paralisações)

Athletico-PR x Red Bull Bragantino: 51:10 minutos (104 paralisações)

