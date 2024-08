STJD denuncia Corinthians após deboche de torcedores por tragédia no RS

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o Corinthians por conta dos torcedores que simularam estar nadando em direção à torcida do Grêmio. O fato ocorreu durante o empate entre as equipes, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

A denúncia do STJD cita que a atitude do torcedor do Corinthians remexeu na dor do povo do Rio Grande do Sul. O Estado viveu a maior catástrofe climática da sua história nos últimos meses.

“O abalo psíquico-emocional não se restringiu aos torcedores do Grêmio, que presenciaram tal comportamento num ambiente familiar em que buscavam o entretenimento futebolístico, talvez até para esquecer, ainda que por 90 minutos, a tragédia climática que acometeu seu povo; foi além, remexendo na dor ainda não curada de uma população afetada pela perda de bens, vidas e sonhos na maior catástrofe climática da sua história”, na denúncia.

Além disso, a Procuradoria também denunciou cantos homofóbicos praticados pela torcida do Corinthians com os seguintes dizeres: “Arerê, gaúcho dá o ** e fala tchê”.

A denúncia pode acarretar em aplicação de multa ao clube. Caso não seja comprovada a identificação dos infratores, o Corinthians pode ocorrer também a perda do mando de campo para as próximas partidas da Copa do Brasil.

Outras denúncias

O documento ainda menciona as ocorrências do laser em direção ao goleiro Marchesín. Além disso, arremesso de uma lata de cerveja ao campo de jogo, também pedindo a responsabilização do Corinthians.

Quanto ao volante Raniele, a denúncia pede a suspensão do atleta por até seis partidas por conta da entrada violenta em Villasanti, que culminou na expulsão do corintiano. Gustavo Nunes, do Grêmio, também está na denúncia no mesmo artigo por atingir Pedro Henrique com o braço.

