Fortaleza anuncia contratação do lateral Eros Mancuso, ex-Estudiantes; saiba detalhes

O Fortaleza anunciou, nesta quinta-feira (8), a contratação do lateral-direito Eros Mancuso, que estava no Estudiantes (ARG). Nesta janela de transferências, o Leão do Pici chegou inicialmente a um acordo verbal com o atleta de 25 anos, que veio a assinar até agosto de 2028.

O clube cearense desembolsou 1,6 milhão de dólares (R$ 8,9 milhões, na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos de Mancuso. O pagamento ao clube argentino se dará em parcelas até janeiro de 2026.

No Estudiantes desde 2022, Mancuso atuou em 68 partidas, anotando sete gols e duas assistências. O lateral foi revelado pelo Boca Juniors, onde jogou de 2019 até a saída para o clube de La Plata. Na atual temporada, disputou 29 jogos, somando quatro gols e uma assistência.

Mancuso chega ao Fortaleza para disputar posição com Tinga, ídolo do clube, e Dudu. Além disso, ele se torna o sétimo argentino no elenco, que já conta com Lucero, Brítez, Cardona, Martínez, Machuca e Pochettino.

O Fortaleza, a partir de agora, se articula para registrar o novo reforço no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Terceiro colocado na tabela, com 39 pontos, o time tricolor joga neste sábado, contra o Criciúma, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

