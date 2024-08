Ex de Iza, Yuri Lima rescinde contrato com Mirassol

Yuri Lima, ex-namorada da cantora Iza, teve o contrato com o Mirassol rescindido. O volante de 30 anos estava no clube da Série B do Campeonato Brasileiro há pouco mais de uma temporada. Segundo o ge, o jogador rescindiu contrato com o clube em comum acordo.

Yuri Lima não vinha sendo utilizado pelo técnico Mozart Santos. A última vez em que ele entrou em campo foi no empate por 2 a 2 com o Grêmio Prudente, pela Copa Paulista, em 10 de julho.

Foi justamente nesse dia em que a cantora Iza publicou nas redes sociais um vídeo revelando que havia sido traído por Yuri. Na publicação, ela comunica também o fim do relacionamento com o jogador, do qual ela espera uma filha, que vai se chamar Nala.

Yuri pelo Mirassol

Yuri Lima assinou sem custos com o Mirassol em 2023, diante do fim do contrato com o Fluminense. Na primeira temporada no time paulista, disputou 33 jogos e contribuiu com uma assistência. Neste ano, foram apenas sete partidas e um gol.

A tendência é que ele não assine com um novo clube imediatamente. Nos últimos meses, Yuri atraiu interesse da Ponte Preta, mas o negócio não foi para frente.

Término conturbado

Iza anunciou a separação de Yuri Lima quando estava no sexto mês de gestação. A cantora oficializou o fim do relacionamento através de um vídeo nas redes sociais, durante uma partida do Mirassol, e revelou traições constantes por parte do jogador.

“Ele me traiu, mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, né? Antes de ficar comigo, não parou de conversar com ela. E vocês vão conhecê-la, porque ela quer muito ser conhecida. Mantinha conversas com ela em altos níveis, e para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande. Para receber agora, surpresa deve não estar, porque eu acho que nessa situação ele se acha muito esperto, e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a R$ 30 mil”, contou Iza em um trecho do vídeo.

Reaproximação Yuri Lima e Iza

A assessoria, aliás, ainda esclareceu que a participação de Yuri Lima nesta reta final de gravidez estava planejada há um tempo. A cantoria Iza está no oitavo mês de gestação de Nala, sua primeira filha, e por isso não tem privado a presença do jogador.

“Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”.

