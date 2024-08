Mano tenta melhorar desempenho recente do Fluminense em clássicos

Após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Juventude, o Fluminense volta suas atenções para a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assim, no sábado (10), o técnico Mano Menezes terá pela frente seu primeiro clássico no comando do Tricolor, para tentar, enfim, deixar o Z4 após 16 rodadas. A equipe enfrenta o Vasco, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Para isso, o treinador terá que melhorar o desempenho da equipe diante dos arquirrivais. Afinal, sob a batuta de Fernando Diniz, o time só venceu um clássico dos últimos quinze que disputou. No primeiro turno desta edição do Brasileirão, contra o Cruz-Maltino, por 2 a 1, no Maracanã, pela 3ª rodada. Logo após a esse confronto, o time só voltou a vencer na 18ª, contra o Cuiabá, já com Mano.

O Fluminense soma, no momento, 20 pontos, na 17ª colocação, um atrás de Internacional, Vitória e Grêmio e a dois do Juventude. Desses, a equipe tem um jogo a menos apenas que o Leão da Barra, porém terminar a rodada fora da confusão pode aumentar a confiança do elenco, que não perdeu nos últimos quatro jogos.

Se por um lado o Tricolor tem tido dificuldades nos duelos com os rivais, por outro tem bons números diante do adversário que enfrenta no sábado (10). Nos últimos onze duelos contra o Vasco, o Tricolor tem apenas uma derrota, justamente na temporada passada, quando sofreu um revés por 4 a 2, no mesmo Nilton Santos.

Números de Mano em clássicos na carreira

Experiente e com passagem pela seleção, Mano esteve à frente de vários clubes grandes do país e está acostumado com clássicos nas quatro principais cidades do futebol brasileiro. Em solo carioca, no entanto, o treinador só teve a chance de disputar três deles, quando comandou o Flamengo, em 2013. Foram duas vitórias, uma delas sobre o Fluminense, e um empate.

No retrospecto geral, o treinador soma 24 vitórias, 18 empates e 21 derrotas (47% de aproveitamento), em 63 clássicos na carreira, segundo dados dos portais “O Gol” e “Transfermarkt”. Dessa forma, o comandante terá que melhorar também o seu retrospecto diante de rivais para conquistar os três pontos no gramado sintético do Nilton Santos.

“Então, primeiro, vamos pensar no Brasileiro, temos um jogo pela frente com Vasco, um clássico, será um jogo bastante disputado, penso, num gramado diferente, né? E vamos ao Engenhão, num gramado mais rápido, um jogo que terá outras características, mas a gente tem que continuar aquilo que a gente está fazendo no Campeonato Brasileiro, exatamente porque são competições diferentes”, disse.

Por fim, o treinador poderá contar com um reforço importante no meio de campo. Trata-se de Facundo Bernal, que está regularizado e pode fazer sua estreia com a camisa do Fluminense. Por outro lado, Marcelo, Marquinhos, David Terans, Cano, Nonato e Lelê se recuperam de suas respectivas lesões.

Últimos clássicos do Fluminense

1 – Fluminense 0 x 1 Flamengo – 23/06 – Campeonato Brasileiro 2024

2 – Botafogo 1 x 0 Fluminense – 11/06 – Campeonato Brasileiro 2024

3 – Fluminense 2 x 1 Vasco – 20/04 – Campeonato Brasileiro 2024

4 – Flamengo 0 x 0 Fluminense – 16/03 – Campeonato Carioca 2024

5 – Fluminense 0 x 2 Flamengo – 09/03 – Campeonato Carioca 2024

6 – Fluminense 2 x 4 Botafogo – 03/03 – Campeonato Carioca 2024

7 – Fluminense 0 x 2 Flamengo – 25/02 – Campeonato Carioca 2024

8 – Fluminense 0 x 0 Vasco – 14/02 – Campeonato Carioca 2024

9 – Fluminense 1 x 1 Flamengo – 11/11 – Campeonato Brasileiro 2023

10 – Fluminense 0 x 2 Botafogo – 08/10 – Campeonato Brasileiro 2023

11 – Fluminense 2 x 4 – Vasco – 16/09 – Campeonato Brasileiro 2023 2023

12 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 16/07 – Campeonato Brasileiro 2023

13 – Fluminense 0 x 2 Flamengo – 01/06 – Copa do Brasil 2023

14 – Fluminense 0 x 1 – Botafogo – 20/05 – Campeonato Brasileiro 2023

15 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 16/05 – Copa do Brasil 2023

