Campeonato Português começa nesta sexta-feira; confira detalhes

Começa nesta sexta-feira (9), com o confronto entre Sporting e Rio Ave, às 16h15, a 92ª edição do Campeonato Português. Disputada desde a temporada 1934/1935 a atual Liga Portugal Betclic por razões de patrocínio é uma das competições mais difíceis da Europa. Por exemplo, desde a sua criação, apenas cinco clubes a venceram: Benfica, Porto, Sporting, os três grandes, além de Belenenses (em 1945/46) e Boavista (2000/01). Como se não bastasse, o Sporting, atual campeão, não consegue o título em pelo menos duas temporadas consecutivas desde o tetracampeonato de 1950 até 1954.

Confira abaixo como chegam as três principais equipes, quem pode surpreender e como deve ficar a luta pela permanência na primeira divisão da competição. Lembrando que o campão se classifica diretamente à fase de grupos da Liga dos Campeões, o vice, à terceira fase eliminatória da competição europeia, o terceiro colocado vai à Liga Europa e o quarto, por fim, à Liga Conferência.

Sporting – O atual campeão

O Sporting entra como o atual campeão, mas sabe das dificuldades que terá para manter a coroa. Além do “tabu” já citado, o clube de Lisboa conquistou apenas três Ligas no século. Entretanto, não quer dar-se por vencido antes mesmo de entrar em campo. Para isso, manteve boa parte de seus principais jogadores. Ademais, a continuidade do trabalho de Rubem Amorim e a base sólida do elenco são as principais armas para tentar defender o título. A contratação de maior destaque dos Leões até o momento é a do zagueiro Zeno Debast, egresso do Anderlecht, da Bélgica.

Benfica – Em busca da reconquista

As Águias não gostaram nada de ouvir o rugido forte dos Leões na temporada passada e, literalmente, foram às compras. Desse modo, o vice-campeão, sob a liderança de Roger Schmidt, apostam em jogadores como Di María, que retorna ao clube onde brilhou no início de sua carreira europeia, e Orkun Kökçü, um dos destaques da Eredivisie. Além dos reforços, o Benfica conta com a juventude de Gonçalo Ramos e a experiência de João Mário para tentar conquistar novamente o título. A pressão sobre o clube, no entanto, é grande, especialmente após os investimentos feitos.

Porto – A terceira força?

Acostumado a conquistar ou, ao menos, brigar até as últimas rodadas pelo título da Liga, o Porto precisou contentar-se com o papel de coadjuvante e viu sua temporada ser “salva” pela conquista da Copa de Portugal. Muito pouco, no entanto, para os Dragões. Sob o comando de Sérgio Conceição, o Porto é conhecido por sua solidez defensiva e agora resolveu reforçar também o setor de criação, com a chegada de Francisco Conceição. E a temporada começou boa: na disputa da Supercopa de Portugal com o Sporting (campeão da Liga x campeão da Taça), os portistas começaram perdendo para o Sporting por 3 a0, mas viraram para 4 a 3 e foram campeões de forma histórica! Enfim, ser terceira força não é bem assim.

Demais equipes e um estreante

Consolidado como o clube que faz as melhores campanhas fora o trio de ferro, o Braga segue como favorito a furar a bolha, fato que, mais recentemente, conseguiu em 2020/21 e 2022/23, quando chegou à terceira colocação, e em 2009/10, quando foi vice-campeão. No campeonato de 2023/24, pela ordem, Vitória, Moreirense, Arouca, Famalicão, Casa Pia e Farense completaram as dez primeiras posições.

Na luta contra o rebaixamento, teoricamente, as equipes que subiram de divisão (Nacional, Santa Clara e AVS) chegam com a missão de permanecerem na elite. O AVS, que até 2023 era o Vilafranquense, faz a sua estreia. Além disso, Boavista e Estoril, que foram mal na temporada passada, precisam entrar na competição com os olhos mais abertos.

Primeira rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (9/8)

Sporting x Rio Ave – 16h15

Sábado (10/8)

AVS Portugal SAD x Nacional – 11h30

Casa Pia x Boavista – 14h

Porto x Gil Vicente – 16h30

Domingo (11/8)

Estoril x Santa Clara – 11h30

Famalicão x Benfica – 14h

Farense x Moreirense – 14h

Braga x Estrela Amadora – 16h30

Segunda-feira (12/8)

Arouca x Vitória de Guimarães – 16h15

