De Gea assina com a Fiorentina depois de ano sabático

Depois de deixar o Manchester United, o goleiro David de Gea recusou propostas da Arábia Saudita e ficou um ano sem clube. No entanto, o goleiro, de 33 anos, acertou com a Fiorentina e voltará aos gramados na próxima temporada.

A Viola acertou a contratação do arqueiro por uma temporada, com o contrato podendo ser estendido por mais um ano. Além disso, o Genoa também demonstrou interesse no jogador, porém não conseguiu superar a concorrência.

Durante o ano sabático, o espanhol não indicou que pretendia se aposentar. Inclusive, ele passou esse período treinando e ouviu várias propostas por seu futebol.

Revelado nas divisões de base do Atlético de Madrid, o goleiro acertou com o Manchester United em 2011 e, desde então, foi o titular do gol do clube inglês, onde permaneceu por quase 13 anos. Em 2023, preferiu não renovar seu contrato e ficou sem clube desde então.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.